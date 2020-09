Officieel: ex-Genkspits Ally Samatta tekent voor vier seizoenen bij Fenerbahçe

De Tanzaniaanse international Ally Samatta verlaat Aston Villa voor de Turkse topclub Fenerbahçe. In Istanboel ondertekende de 27-jarige spits een contract voor vier seizoenen, zo maakte de club vrijdag bekend.

Met de overgang zou een bedrag van zes miljoen euro gemoeid zijn en zo boekt Aston Villa verlies op de spits, die pas begin dit jaar voor meer dan tien miljoen euro werd overgenomen van Racing Genk. Bij de Genkenaars was Samagoal in 191 wedstrijden in totaal goed voor 76 treffers en twintig assists. Twee seizoenen geleden had de Tanzaniaan met 23 doelpunten in de competitie een bijzonder groot aandeel in de Genkse titel.

Bij de Villans zweeg het kanon echter snel. In zestien wedstrijden vond hij er vorig seizoen amper twee keer de weg naar de netten en toen de club eerder deze maand het transferrecord brak om aanvaller Ollie Watkins voor dertig miljoen euro weg te plukken bij Brentford, werd duidelijk dat er niet meer gerekend werd op de Tanzaniaan. In de pikorde moest hij ook nog Wesley Moraes voor zich dulden. De voormalige Bruggeling was tot dusver de duurste inkomende transfer van Villa. Hij werd in de zomer van 2019 voor 25 miljoen euro overgenomen van Club Brugge. Veel plezier heeft hij in Engeland nog niet beleefd, want Wesley liep een zware knieblessure op en herstelt daar nog steeds van.

Aston Villa kon zich afgelopen seizoen ternauwernood redden in de Premier League. Het eindigde als zeventiende één punt boven de degradatiestreep.