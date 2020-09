Duvel-fan fietst Duvel-glas (met logo én schuimkraag) bij elkaar op Strava en krijgt passende beloning

Bavo Deneckere is overdag IT’er, maar na zijn uren zit hij het liefst van al op de fiets. Na een stevige rit kan een ‘recup-biertje’ smaken. Voor Bavo is dat vaak een Duvel. Als ode aan één van zijn favoriete bieren maakte hij een tocht in de vorm van een Duvel-glas. Zijn stunt trok zelfs de aandacht van Brouwerij Duvel Moortgat.