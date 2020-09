Hilde Crevits: “Als je springt, moet je springen vanuit gedrevenheid en voor goed project”

Vlaams viceminister-president en CD&V-kopstuk Hilde Crevits begrijpt de zorgen die er binnen haar partij zijn over een deelname aan een federale Vivaldi-coalitie. Zo’n regering heeft geen Vlaamse meerderheid, dus alles hangt af van de inhoud en de wijze waarop CD&V gerespecteerd zal worden in een coalitie waarin de partij mathematisch niet nodig is, zei ze vrijdag in De Ochtend op Radio 1. “Als je springt, moet je springen vanuit een gedrevenheid en vanuit de wil om er een goed project van te maken.”