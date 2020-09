Binnenkort reserveren om Covid-test af te nemen

De wachttijd voor een resultaat neemt toe en huisartsen kunnen de consultaties amper nog behappen. In een stand van zaken die verschillende corona-experts woensdag publiceerden, en waarover De Standaard vrijdag bericht, schrijven ze dat de wachttijd tussen test en resultaat soms oploopt tot twee à drie dagen. Een reservatiesysteem, dat er volgens hoofd van de werkgroep testing and tracing Karine Moykens over twee à drie weken moet zijn, moet soelaas bieden.