Zevende federale executie op drie maanden tijd in Verenigde Staten

Voor de zevende keer op drie maanden tijd is in de Verenigde Staten donderdag een federale doodstraf uitgevoerd. De 40-jarige Christopher Vialva kreeg een dodelijke injectie in een gevangenis in Terre Haute, in de staat Indiana. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bevestigd. Hij werd in 2000 tot de doodstraf veroordeeld voor een dubbele moord, een jaar eerder.