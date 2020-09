Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijven stijgen

Alle Belgische coronacijfers blijven stijgen. Er liggen op dit moment 602 mensen in het ziekenhuis waarvan 104 op intensieve zorgen.

In de recentste periode van twee weken werden in ons land gemiddeld 150,5 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Op één week tijd, van 15 tot en met 21 september werden dagelijks gemiddeld 1.476 besmettingen geteld, een stijging met 48 procent in vergelijking met de week daarvoor. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

De incidentie per 100.000 inwoners staat nu op 150,5. Dat is een stijging met 144 procent. In de epidemiologie staat ‘incidentie’ voor het aantal nieuwe gevallen per tijdseenheid. Sciensano berekent dat cijfer op basis van het aantal besmettingen in een periode van twee weken. In totaal hebben al 108.768 mensen positief getest in ons land.

Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames blijft intussen verder stijgen, naar 62,3 tussen 17 en 23 september. Dat zijn er 23 meer dan in de voorgaande week. In de ziekenhuizen zijn nu 602 mensen opgenomen met corona, een stijging met 9 procent. Van hen liggen er 104 op intensive care (+ 9 procent).

Van 15 tot en met 21 september waren er gemiddeld 3,6 overlijdens, 0,9 meer dan in de week daarvoor. Al 9.965 mensen zijn overleden aan de gevolgen van covid-19 in ons land.