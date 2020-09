Spreidingsplan voor Covid-patiënten om afdeling intensieve te ontlasten

Covid-patiënten zullen sneller en meer dan tijdens de eerste golf gespreid worden over ziekenhuizen, zegt Pedro Faucon, directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid, vrijdag in onze zusterkrant De Standaard. Op die manier moet de gewone zorg overal gegarandeerd worden. In een kleine 10 procent van de ziekenhuizen overschrijdt het aantal Covid-patiënten op intensieve zorg al de kaap van 15 procent.

“We zullen er alles aan doen om meer te spreiden”, zegt Facon. “In de eerste golf hebben we daar redelijk lang mee gewacht. De niet-dringende zorg was overal geannuleerd, dus had elk ziekenhuis veel bedden vrij. Op dat moment wisten we ook niet of heel België rood zou kleuren of dat het vooral erg zou zijn in bepaalde regio’s. Het gevolg was dat het in bepaalde ziekenhuizen zéér druk was en in sommige ziekenhuizen helemaal niet.”

Patiënten zullen nu dus meer gespreid worden. Dat biedt nog een bijkomend voordeel: als er een te grote druk is op een dienst, stijgt de mortaliteit. Door meer te spreiden worden diensten ontlast.

Het is de bedoeling dat Covid-patiënten eerst binnen de ziekenhuisnetwerken worden gespreid. Als de situatie binnen het ziekenhuisnetwerk niet langer houdbaar is, worden patiënten binnen of zelfs over de provinciegrenzen heen vervoerd. “Maar een patiënt tussen Kortrijk en Luik transporteren, kunnen we niet”, zegt Facon.

Zo veel mogelijk de gewone zorg laten doorgaan: dat is de rode draad doorheen de ziekenhuizenaanpak. Zo zal de reguliere zorg stapsgewijs worden afgebouwd naargelang intensive care volloopt.