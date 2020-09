Hond Guerra krijgt prothese na amputatie van poot

Ham - Naar aanleiding van Werelddierendag zou dit een leuk verhaal zijn over de verschillende mogelijkheden van orthopedische hulpmiddelen bij honden. Een meestal droevig verhaal maar met een gelukkig einde!

Eleni Vos is eigenares en oprichtster van Bremersbos, een revalidatiecentrum voor kleine huisdieren dat hydrotherapie sessies aanbiedt en sinds kort ook orthopedische hulpmiddelen zoals prothesen, rolwagens en orthesen.

Bremersbos bestaat al 1 jaar maar is pas recent gestart met het maken van orthopedische hulpmiddelen. Eleni heeft een bachelor diploma in de orthopedie en werkt deeltijds bij een humaan orthopedisch bedrijf. Voor haar opleiding hydrotherapie trok ze naar Engeland waar de techniek al volop is ontwikkeld. Hier in België zijn hydrotherapie en orthopedische hulpmiddelen nog vrij nieuw en voor sommigen zelfs onbekend. Dit is spijtig want de juiste revalidatie of hulpmiddel kan een wereld van verschil maken voor een dier. Een prothese kan bijvoorbeeld de druk terug verdelen en voorkomt zo overbelasting van de andere poten en de rug.

Een mooi voorbeeld hiervan is Guerra die onlangs een op maat gemaakte prothese heeft gekregen. Een kwaadaardige tumor op de poot had ervoor gezorgd dat deze zo snel mogelijk moest geamputeerd worden. Voor het maken van de prothese werd een zo groot mogelijk deel van de poot behouden. Doordat het baasje wist dat deze hulpmiddelen bestonden, is ze op zoek gegaan en bij Bremersbos terechtgekomen. Er bestaan verschillende mogelijkheden die uitgebreid werden uitgelegd zodat ze een prothese konden maken die aan de noden van Guerra voldoet. Eveneens werd het revalidatieproces uitgelegd zoals drainage en hydrotherapie. Door dit alles tesamen werd een perfect zittende prothese gemaakt waardoor Guerra weer volop kan genieten van haar wandelingen!