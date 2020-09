Jong golftalent Chari Tsaklanos wordt nationaal juniorkampioen U12

Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren - Houthalen-Oost is een nationaal kampioen rijker in de golfsport. Chari Tsaklanos kroonde zich afgelopen week tot nationaal juniorkampioen U12 door Arthur Haghedooren te verslaan. Bij de eindafrekening bedroeg het verschil één slag. De erg talentrijke Chari had wel zeven slagen voorsprong op Julien Dulait die derde werd.

De 12-jarige Chari begon op 7-jarige leeftijd met de golfsport. Golfclub Spiegelven in Genk is zijn thuisclub, maar Chari is ook actief binnen de Koninklijke Limburg Golfclub in Houthalen. Chari is niet enkel erg talentvol, hij werkt ook keihard om steeds betere resultaten te behalen. Gemiddeld traint Chari 3 tot 4 keer per week, in de zomerperiode vind je hem haast dagelijks op de golfbaan.

Chari wordt getraind door Spiegelven-Pro Toon Smeets. Een golftalent waar we de komende jaren ongetwijfeld nog van gaan horen!