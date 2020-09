Neos Hasselt wandelt in de fruitstreek

Hasselt - De landschapswandeling van Neos Hasselt op 17 september werd gecombineerd met een bezoek aan de bottelarij van Ulbeek.

Bij het vertrek op het parkeervrije dorpsplein merkten we al meteen dat een stukje oude infrastructuur een nieuwe adem heeft gekregen. Op enthousiaste Haspengouwse wijze kregen we voor de wandeling een woordje uitleg over de bottelarij door medewerkster Cora. Het groot aantal sportieve deelnemers had de keuze tussen een luswandeling van 4 of 8 km langs de vele appelen-, peren- en kersenplantages. Het perfecte wandelweer, het schitterend wandelgebied en het drankje achteraf zorgden voor een geslaagde Neosactiviteit.

!Redactie: Mia Eerens