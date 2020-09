Beringen ondertekent engagementsverklaring voor Week van Duurzame Gemeente

Beringen - De Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van VVSG, gaat vandaag haar laatste dag in. Dit jaar engageert stad Beringen zich de 1e keer voor dit initiatief. “Het geeft ons de ideale kans om de vele duurzame helden die zich inzetten voor onze stad in de kijker te zetten. Ik onderteken dan ook graag de bijhorende engagementsverklaring. Het is noodzakelijk dat we als stad actief blijven werken aan een duurzaam Beringen”, juicht burgemeester Thomas Vints het project toe.

In de Week van de Duurzame Gemeente staan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) centraal. “Er zijn 17 ontwikkelingsdoelstellingen waar ook stad Beringen zijn uiterste best voor doet”, weet burgemeester Thomas Vints. De doelstellingen variëren van de ontwikkeling van betaalbare én duurzame energie naar gendergelijkheid en armoedebestrijding. “Stad Beringen neemt elk van deze doelstellingen ter harte en maakt in haar beleid voldoende ruimte vrij voor het bereiken van deze doelstellingen of het verbeteren van de huidige situatie. Zo stelden we bijvoorbeeld een klimaatactieplan op en voeren we binnenkort een armoedetoets in”, aldus burgemeester Vints.