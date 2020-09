GO! Next Hotelschool ontvangt coördinerende raad GO!

Hasselt-Centrum

Hasselt - Voor het eerst sinds maart kon de Coördinerende Raad van het GO! weer fysiek plaatsvinden. GO! Next hotelschool was daarvoor de perfecte locatie.

Alle algemeen directeurs van de GO! Scholengroepen uit Vlaanderen en Brussel kwamen samen met afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck naar GO! Next Campus 11e Linie. Ze werden daar hartelijk ontvangen op GO! Next Hotelschool voor hun maandelijkse vergadering.

De leerlingen en het lerarenteam verzorgden het ontbijt en de lunch voor de leden van de CoRa, die na een productieve dag zeer tevreden naar huis konden terugkeren. Ook het team van GO! Next hotelschool was uiteraard erg opgetogen om voor het eerst opnieuw gasten te kunnen ontvangen en verwennen!