Neos As fietst naar Rekem

As - Op 18 september fietste Neos As met 31 clubleden naar Rekem, waar ze de tijdelijke tentoonstelling 'Mirrors of Time' bezochten in het kasteel van Oud Rekem en het bijbehorende kerkje. Hierbij kregen ze dus ook de gelegenheid om het interieur van het kasteel te bewonderen en kwamen ze een en ander te weten over de historie en de vroegere bestemming.

Het was ideaal fietsweer en een autovrije route leidde ons door bos en heide naar onze bestemming. We kwamen toe in 'het mooiste dorp van Vlaanderen', een prachtige authentieke Middeleeuwse dorpskern met kasteel. We genoten van de tentoonstelling die zeker de moeite waard was en het gezellig terras nadien.

Weer een geslaagde fietsuitstap, helemaal coronaproof!