Het is amper anderhalf jaar geleden dat Campenaerts zichzelf kroonde tot werelduurrecordhouder. Nog eens zeven maanden eerder stond hij als eerste Belg ooit op het podium van het WK Tijdrijden. Dan ben je absolute wereldklasse. Maar vandaag staat hij zelfs in eigen land niet meer in de zon. Een fitte Evenepoel en groot was de kans dat Campenaerts er op dit WK zelfs niet bij was.