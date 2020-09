Met ‘Straks gaat het jenever sneeuwen’ bundelt het Jenevermuseum een bloemlezing met 143 jenevergedichten van bekende en minder bekende auteurs. In en om het museum tref je ook guerillapoëzie aan en de Witte Nonnenstraat is omgetoverd tot een poëziestraat. De artiest belandde daarbij zelfs bijna in de cel.