Evi Hanssen over borstkanker: “Elk jaar moet ik mijn borsten laten checken”

Evi Hanssen laat ieder jaar haar borsten controleren. Want haar moeder en tante hadden beide borstkanker. Vlak voor haar scheiding in 2011 kreeg haar moeder de diagnose. De vrouw ging de strijd aan en won jaren later tegen de vreselijke ziekte voor de volle 100%. Een enorme opluchting voor de gehele familie, maar sindsdien neemt Evi het zekere voor het onzekere en laat zich regelmatig testen. Ze had het op de Evana van Gert Verhulst even openlijk over haar borsten. “Ik deel dat op Instagram in de hoop dat anderen zich ook laten testen”.