Geen après-ski, een mondmaskerplicht in de liftjes en afstand houden in de wachtrijen. Zo zal uw skivakantie er dit jaar uitzien. “Het wordt aanpassen, maar er zál geskied worden”, klinkt het vol vertrouwen bij Sneeuwsport Vlaanderen.

Het wintersportseizoen was nog in volle gang toen begin maart de coronacrisis losbarstte. De Italiaanse en later ook de Oostenrijkse, Franse en Zwitserse skigebieden werden hotspots van waaruit het virus ...