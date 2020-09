Europa League: Amallah verlost Standard in verlengingen

Fijn om naar te kijken was het niet, maar Standard heeft zich ten koste van Vojvodina geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. De Rouches konden tegen de stugge Serviërs de klus niet in 90 minuten klaren. Selim Amallah zorgde uiteindelijk vroeg in de verlengingen voor verlossende 2-1.