Artsen halen fors uit naar de Veiligheidsraad: “Nu niet verstrengen, is schuldig verzuim”

In een open brief reageren artsen verbolgen op de nieuwe maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad woensdag heeft voorgesteld. “De huidige stand van de epidemie laat op dit moment maar één keuze over: drastisch ingrijpen in de gebieden waar het helemaal misloopt, verminderen van contacten en aanscherpen van de maatregelen. Zo niet stevenen we af op een sequel van de eerste golf en dat is meer dan schuldig verzuim.”