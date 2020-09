Franse overheid laat maximaal 1000 mensen per dag toe op Roland Garros

Bij het grandslamtoernooi van Roland Garros zijn per dag maximaal 1.000 mensen welkom. Dat is inclusief alle tennissers, begeleiding en organisatoren. “We zullen bij Roland Garros dezelfde regels toepassen als elders. We gaan terug van 5000 naar 1000 mensen”, aldus de Franse premier Jean Castex donderdag.

Nu het coronavirus in Frankrijk weer oplaait, werd woensdag besloten het aantal mensen bij evenementen terug te brengen. Die maatregel gaat vanaf maandag in.

Roland Garros is al bezig met kwalificatiewedstrijden. Daarom was niet helemaal duidelijk of die maatregel ook daar zou gelden.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag.