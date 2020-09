Drama in ‘Thuis’: de stoppen van Xander slaan door na de DNA-resultaten

De spanning neemt toe in ‘Thuis’. Nadat kijkers woensdagavond al te weten waren gekomen dat Ann en Xander verwant zijn aan elkaar – en dus ook aan Tom – is ook Xander dat te weten gekomen. Daardoor slaan zijn stoppen nu helemaal door. Hij richt daarvoor zijn pijlen op datgene wat Tom het liefste ziet.

Opgelet, niet verder lezen indien u de aflevering nog moet bekijken.

Dat Xander een kort lontje heeft, is nog zwak uitgedrukt. Dankzij het gestook van Karin haalde hij al letterlijk stevig uit richting Tom, met builen en blutsen tot gevolg. Nu de DNA-test bewijst dat hij, Ann en bijgevolg ook Tom verwant zijn aan elkaar, wordt hij nog meer gesterkt in zijn overtuiging dat Tom zijn vader is, en dus de verkrachter van zijn moeder Tania. Zijn stoppen slaan helemaal door. Dit keer laat hij het geweld voor wat het is, maar hij neemt wel de kleine Robin, het zoontje van Tom, mee met een smoesje.

“Gaan we nu naar Karin?” wil Robin weten. Maar dat is helemaal niet het plan van Xander. Op het einde van de aflevering gooit hij zijn gsm ook weg. Het mag duidelijk zijn: Xander wil niet gevonden worden en ontvoert de zoon van Tom. Hij wil dat Tom in geen geval wegkomt met zijn daden. Met zijn ontvoering doet hij waar hij al lang mee dreigt: wraak nemen op hun vader Tom. Wat zijn de gevolgen? En wanneer hebben de families De Decker en Bomans door dat er iets grondig mis is?