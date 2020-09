Greg Van Avermaet over “geen kopman” zijn, het WK-parcours en de tol van de Tour: “Dan zie je toch rare dingen”

Wout van Aert is de uitgesproken kopman op het WK op de weg. Greg Van Avermaet staat daar een trapje onder. “Dat is logisch”, vertelde hij op een persmoment donderdagavond in het teamhotel van de Belgen. “Als je ziet hoe hij koerst de voorbije weken, dan heb ik geen enkel probleem met die rol.”

“Helemaal nieuw is het niet voor mij dat ik geen kopman ben”, aldus Greg Van Avermaet. “In mijn eerste WK’s bij de profs waren er ook andere jongens beter dan mij. Dan koers je in een andere rol. Ik heb daar geen problemen mee. Ik doe altijd wat de bondscoach van mij vraagt, hetzij als kopman, hetzij als helper of in een andere rol om een koers vroeg te openen.”

“Wout heeft bewezen dat hij bij de beste renners van de wereld hoort en ik sta daar net onder. En dan is het heel gemakkelijk voor mij om daar mee om te gaan. We moeten als Belgische ploeg koersen, als een team dat voluit gaat voor de regenboogtrui.”

Van Avermaet verkende het parcours donderdag met zijn landgenoten. “Het is een heel lastig parcours, maar dat had ik ook verwacht. Met de technologieën die nu voorhanden zijn, kan je vooraf al veel te weten komen over een omloop. Er waren geen geheimen meer. Er zijn 5.000 hoogtemeters, dan weet je dat het zwaar wordt. Alleen, het is anders dan Martigny. Het is een omloop waar de hellingen niet zo lang zijn en de hoogtemeters verdeeld zijn over het ganse parcours. Dat is een goede zaak voor de Belgen.”

Foto: BELGA

Strade Bianche

Van Avermaet vergelijkt het parcours een beetje met de Strade Bianche. “Het is een typisch Italiaans parcours, maar dan zonder de grindwegen”, lachte hij. “Maar toch wel met heel pittige en nijdige hellingen waarbij toch wel de sterkste wereldkampioen zal worden.”

En het weer zal misschien ook wel een rol spelen. Er wordt regen voorspeld. “Op zo’n parcours zijn de weersomstandigheden ook bepalend. Met regen is het aangewezen om vooraan te rijden en dan is het voor ons als Belgen misschien net iets makkelijker om initiatief te nemen. Als het droog blijft, dan moet je goed samen rijden als ploeg, goed vooraan. Dat gebeurt altijd op een WK, maar hier zal het nog belangrijker zijn op die smalle wegen. Het is iets technischer dan de meeste WK’s. Wringen en ons positioneren ligt de Belgische renners wel (lacht). Dat zijn we gewoon in Vlaanderen en dat is ons voordeel ten opzichte van die echte klimmers.”

“Als het regent zal het niet zo koud zijn als in Yorkshire vorig jaar, maar ik zie dan hier toch ook niet te veel jongens finishen eerlijk gezegd, na zo’n lange koers op een technisch parcours en 5000 hoogtemeters. Ik denk dat je dan met een slagveld eindigt.”

België is misschien geen topfavoriet als land met minder sterke klimmers in vergelijking met Spanje of Italië of Frankrijk, met Wout van Aert heeft het wel een sterke troef en eigenlijk wel een topfavoriet in de rangen. Bovendien, als het parcours lijkt op dat van de Strade Bianche, hebben we met Van Aert en Benoot twee winnaars in de selectie.

“Dat is waar, maar het is altijd af te wachten hoe je uit de Tour komt. Wout zal starten en geviseerd worden. Dat kan je niet ontkennen. Elke andere bondscoach zal Wout op zijn lijstje van topfavorieten hebben staan, maar het is nog altijd een vraagteken hoe je uit die Tour komt. Ik heb al genoeg San Sebastian gereden. Dan zie je toch rare dingen. Jongens die je een week voordien in de Tour gemakkelijk bergop uit het wiel rijden, staan een week later plots voor je geparkeerd in de Clasica. Het is heel eigenaardig hoe je lichaam reageert op die week tussen de Tour en San Sebastian. Ik ben alleszins super gemotiveerd, mede ook omdat ik altijd een gevoel heb na de Tour.”