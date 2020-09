Natuurvereniging geeft strijd voor Schulensbroek niet op

Lummen -

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) mag starten met de werken in het kader van het project Life Delta in het Schulensbroek in Herk-de-Stad en Lummen. Dat heeft de rechter in kortgeding beslist. De rechter heeft de eis van de vzw Bescherm Bomen en Natuur (BB&N) verworpen, maar de vzw legt zich niet neer bij die beslissing.