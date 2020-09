Veel ongeloof over tragisch overlijden Benny (49): “Hij stond altijd klaar voor iedereen”

Riemst -

Het onverwachte overlijden van Benny Box uit Vlijtingen bij een tragisch arbeidsongeval in Millen heeft in zijn omgeving voor heel wat ongeloof en verbijstering gezorgd. In zijn familie en bij vrienden en kennissen blijft het beeld hangen van een behulpzame levensgenieter die ondanks alle ellende die hij had meegemaakt positief in het leven stond.