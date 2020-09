Garagist doodgestoken na uit de hand gelopen ruzie: slachtoffer krijgt schaar in hart

Ukkel -

Aan de Sint-Jobsesteenweg is donderdagmiddag een man om het leven gekomen bij een steekpartij in een carrosserie. Zowel het slachtoffer als de dader waren aan het werk in de garage toen een ruzie uit de hand zou zijn gelopen. Het slachtoffer kreeg een schaar in het hart gestoken door zijn belager. Wat de man daartoe dreef is voorlopig nog onduidelijk.