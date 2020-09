Stevige opener voor David Goffin op Roland Garros, Elise Mertens opent tegen Russische

Vrijdagavond is in Parijs geloot voor Roland Garros, dit jaar uitzonderlijk het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Elise Mertens (WTA 20) werd gekoppeld aan de Russische Margarita Gasparyan (WTA 122). David Goffin (ATP 12) staat in de eerste ronde tegenover de getalenteerde Italiaan Jannik Sinner (ATP 74).

De 24-jarige Mertens speelde een keer eerder tegen de 26-jarige Gasparyan. Vorig jaar won ze op de Australian Open met 6-1 en 7-5. Een achtste finale in 2018 is het beste resultaat van de Limburgse op Roland Garros.

Alison Van Uytvanck (WTA 65), in 2015 kwartfinaliste in Parijs, neemt het op tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 50). In de onderlinge duels staat het 1-1.

Kirsten Flipkens (WTA 79) moet in de eerste ronde voorbij de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 27). ‘Flipper’ leidt met 2-1, maar verloor vorig jaar wel de laatste ontmoeting in Miami. Flipkens neemt voor de twaalfde keer deel aan Roland Garros maar raakte er nog nooit voorbij de tweede ronde.

Greet Minnen (WTA 111), de vierde Belgische vrouw op de hoofdtabel en een debutante in Parijs, kent haar tegenstander nog niet. Zij staat tegenover een qualifier.

Goffin moet voorbij Sinner

Goffin speelde al een keer tegen de tien jaar jongere Italiaan. Eerder dit jaar was Sinner de beste op het indoortoernooi van Rotterdam (hardcourt). Hij haalde het toen met 7-6 (9/7) en 7-5. Bij winst speelt Goffin in de tweede ronde tegen de Fin Emil Ruusuvuori (ATP 92) of een qualifier.

Goffin staat voor de negende keer op de hoofdtabel van het Franse grandslamtoernooi. Bij zijn debuut in 2012 haalde hij meteen de vierde ronde. Zijn beste resultaat is een kwartfinale in 2016. Vorig jaar ging Goffin er in de derde ronde (zestiende finales) uit tegen Rafael Nadal, de twaalfvoudig kampioen op Roland Garros.

Met Kimmer Coppejans (ATP 160) haalt mogelijk nog een tweede Belgische man de hoofdtabel. Hij moet dan wel vrijdagmorgen winnen van de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 110) in de derde en laatste voorronde.

Topreekshoofd Novak Djokovic (ATP 1) begint zijn toernooi tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 80). Titelhouder Nadal (ATP 2) opent tegen de Wit-Rus Egor Gerasimov (ATP 83). De affiche van de eerste ronde is het treffen tussen voormalig grandslamwinnaars Stan Wawrinka (ATP 17) en Andy Murray (ATP 111), die een wildcard kreeg.