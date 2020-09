De nicht van de Amerikaanse president Trump, Mary, sleept haar oom en andere familieleden voor de rechter. Ze stelt dat ze voor tientallen miljoenen dollars is bedrogen. Trump en de rest van de familie zouden ervoor hebben gezorgd dat zij nauwelijks wat zag van de erfenis van haar vader.

Mary publiceerde in juli een vernietigend boek over haar oom. In de bestseller doet ze al uitvoerig uit de doeken hoe haar familie handelde na de dood van haar vader en zij er daardoor bij inschoot. Haar ...