Melkveehouder Dilsen-Stokkem legt uit waarom hij wil uitbreiden

In Dilsen-Stokkem wil melkveehouder Louis Moermans zijn bedrijf uitbreiden zodat zijn zonen het kunnen overnemen. Zoals u donderdag kon lezen, is er protest van enkele buren tegen deze beslissing. Ze vrezen overlast en dienen een bezwaarschrift in. Louis is aangedaan door het protest van de buren en zegt dat de uitbreiding nodig is om de boerderij in de toekomst in leven te houden. Volgens hem gebeurt alles volgens de wet en zal hij er alles aan doen om de buren zo weinig mogelijk hinder te bezorgen.