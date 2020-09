OH Leuven huurt Belgisch belofteninternational Josh Eppiah van Leicester City

Aanvaller Josh Eppiah komt tot het einde van het seizoen voor OHL uit. De Leuvenaars lenen de 21-jarige Belgische belofteninternational van zusterclub Leicester City.

Eppiah is een centrumspits, die ook de flanken kan spelen. Hij beschikt behalve over de Belgische ook over de Engelse nationaliteit. De voorbije seizoenen kwam hij uit voor Leicester U23, waar hij in totaal 40 keer mocht opdraven en daarbij goed was voor 5 doelpunten en 8 assists.

Recent maakte Eppiah nog deel uit van de nationale beloftenkern van Jacky Matthijssen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland, die nota bene aan Den Dreef werd afgewerkt.

Bij OHL moet Eppiah stand-in worden voor Thomas Henry. Jérémy Perbet is zijn nu de vaste vervanger van Henry, maar kan conditioneel nooit langer dan een halfuur aan.