Gers Pardoel reageert voor het eerst op de corona-actie #ikdoenietmeermee

Vandaag is Gers Pardoel te gast bij Gert Late Night op VIER. Hij reageerde deze ochtend op de uitspraken van Jan Jaap Van der Wal in Vandaag en de hele heisa rond de corona-actie uit Nederland: #ikdoenietmeermee.

“Het is echt crimineel, vind ik. Gers Pardoel bijvoorbeeld, die werkt met kinderen als jurylid van ‘The Voice Kids’. Als ik VTM was zou ik zeggen: jij doet dat programma volgend seizoen niet”, zei Jan Jaap Van der Wal in de talkshow ‘Vandaag’. Eén dag nadat zo’n 70 Bekende Nederlanders (BN’ers) de hashtag #IkDoeNietMeerMee de wereld instuurden, krabbelen er al verschillende terug. Onder hen YouTubevedette Famke Louise die eerder nog aan haar 1 miljoen volgers liet weten niet achter de coronamaatregelen te staan. Ook Gers Pardoel, coach bij The Voice Kids heeft zijn post met de roemruchte hashtag ondertussen ook al verwijderd. Aan de ontbijttafel van Gert Late Night gaf hij voor het eerst een woordje uitleg bij zijn intenties.

LEES OOK. Nederland furieus over oproep van BN’ers om maatregelen niet meer te volgen