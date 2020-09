Google Maps krijgt deze week een extra laagje. Naast kaarten voor het openbaar vervoer, verkeersdrukte, fietsroutes en 3D-beelden zal er ook een Covid-19 optie zijn. Dat schrijft topman Sujoy Banerjee in een blogpost. De besmettingen zullen per 100.000 inwoners in een gebied te zien zijn.

“Deze week, introduceren we de Covid-laag in Maps, een tool die belangrijke informatie over Covid-besmettingen in een bepaald gebied weergeeft, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen over waar ...