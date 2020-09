Negen van tien gecontroleerde vrachtwagen in overtreding: voor ruim 10.000 euro boetes opgesteld

Bilzen -

Bij een controle zwaar vervoer op de Alden Biesensingel, ter hoogte van de afrit Eikaart, heeft de politie donderdag in totaal voor 10.055 euro aan overtredingen vastgesteld. Van de 10 gecontroleerde vrachtwagens waren er negen in overtreding. De hoogste boete was voor een trucker die 2 kale banden op zijn vrachtwagen had liggen, een verlopen keuring en problemen met de remmen had. Hij kreeg een onmiddellijke inning van 2.350 euro. Een andere overtreder moet 2.050 euro betalen voor een kale band, ontbreken van de zijdelingse bescherming (die belangrijk is voor fietsers) en gebruik van versleten slikweerders. Er waren nog twee boetes van ver boven de 1.000 euro voor technische gebreken. Vijf andere truckers kregen boetes tussen de 250 en 350 euro.