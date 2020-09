Hasselt -

De economie geeft zich weer als een vierkantswortel. “We zijn uit het dal, maar groeien niet”. Dat zegt Johann Leten van werkgeverskoepel Voka Limburg. De coronacrisis is niet verteerd. Er zijn sectoren die blijvend schade hebben opgelopen, maar het dieptepunt ligt achter ons. De ondernemers zien geen herstel van de economie in 2020 maar trekken zich op aan het feit dat er in 2021 een heropleving komt.