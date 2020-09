Politie plukt vrachtwagenbestuurder zonder rijbewijs uit verkeer

Lummen / Beringen / Ham / Tessenderlo -

Donderdagnamiddag heeft een patrouille van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo een vrachtwagenbestuurder aan de kant gezet die nooit een rijbewijs had gehad. De man beweerde bij hoog en bij laag er wel eentje te hebben maar kon het niet voorleggen. Onderzoek wees uit dat de man er geen had en er nooit eentje had gehad. De betrapte bestuurder riskeert nu zeer zware boetes.