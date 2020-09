18 van de 42 Limburgse burgemeesters staan open voor fusie

Hasselt -

43 procent van de Limburgse burgemeesters is van plan om nog deze legislatuur fusiegesprekken aan te knopen met andere gemeenten. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. 18 van de 42 Limburgse burgemeesters zeggen dat ze al gesprekken aan het voeren zijn of dat ze daaraan willen beginnen voor de volgende verkiezingen. Tal van burgemeesters vrezen voor financiële problemen door de coronacrisis. Door te fuseren kunnen de gemeenten aanspraak maken op financiële steun van de Vlaamse overheid. Er zijn dus wel voorzichtige gesprekken, ook geheime gesprekken en goede voornemens, maar van een groot enthousiasme om samen te smelten met andere gemeenten is er geen sprake zo blijkt uit de gesprekken van TV Limburg met de burgemeesters. Iedereen kijkt zowat de kat uit de boom.