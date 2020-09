Aan de noordoostkust van Australië is woensdag een man aangevallen door een krokodil. De man was aan het snorkelen rond het Great Barrier Reef en overleefde de aanval wonderwel.

Woensdagmiddag was de 33-jarige man aan het zwemmen in de buurt van het Great Barrier Reef toen hij aangevallen werd door een krokodil. Die beet hem in de nek en het hoofd. De man was aan het snorkelen ...