De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA waarschuwt om op te letten met het eten van grote hoeveelheden dropjes omdat ze bloeddruk- en hartproblemen kunnen veroorzaken. In Massachusetts is een 54-jarige bouwvakker eraan overleden. Hij at dagelijks anderhalve zak zwarte drop.

“Zelfs een kleine hoeveelheid drop kan je bloeddruk een beetje verhogen’, zegt dr. Neel Butala, cardioloog in het Massachusetts General Hospital, die de zaak beschreef in de New England Journal of Medicine ...