Geert Molenberghs: “Trouwfeesten opnieuw toelaten is slecht idee”

Hasselt -

Biostatisticus Geert Molenberghs is niet te spreken over de beslissing van de Veiligheidsraad om trouwfeesten vanaf 1 oktober opnieuw toe te laten. “Het is al vaker gebleken dat trouwfeesten voor besmettingshaarden zorgen. Ze nu opnieuw toelaten is een slecht idee”, is Molenberghs scherp.