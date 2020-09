Comfy en stijlvol in een joggingbroek: Katie Holmes geeft het goede voorbeeld

Thuiswerken in joggingbroek, tussendoor even naar de bakker en er nog modieus uitzien ook: het kan. De Amerikaanse actrice Katie Holmes was eerder deze op wandel in een comfortabele joggingbroek, zonder in te boeten aan stijl.

Katy Holmes en haar vriend, chef Emilio Vitolo, werden tijdens een wandeling in New York hand in hand gesignaleerd. Toch ging de meeste aandacht naar de outfit van de 41-jarige actrice: ze droeg een beige joggingbroek met wollige textuur. Hoewel de broek een ideale keuze is als lounge- en homewear, kun je er mits enkele slimme combinaties perfect mee naar buiten.

Holmes combineerde het baggy stuk met elastiek aan de taille en uiteinden van de broekspijpen met een effen wit T-shirt, dat in de broek verdween, sobere crèmekleurige sneakers, een paar bruine kousen en een zwarte schoudertas. Maar het was vooral de geruite blazer, waarin de schakeringen van haar outfit terugkwamen, die de hele look naar een hoger niveau tilde. De ster droeg het jasje met opgerolde mouwen om het een zekere nonchalance mee te geven.

Zelf proberen? Zoek naar een joggingbroek waarin je jezelf makkelijk voelt en stel vanaf daar je outfit verder samen. Als je op safe wil spelen, blijf dan in hetzelfde kleurenschema van de broek en geef de voorkeur aan effen stuks. Mag het nog net iets meer zijn? Dan kun je wat bling toevoegen in de vorm van een simpel kettinkje of minimalistische oorbellen. Liever iets anders dan een blazer? Een perfecto in leder of een bomberjasje kunnen ook werken.

Het is niet de eerste keer dat Katie Holmes opvalt omdat ze een comfortabel kledingstuk stijlvol draagt. Een jaar geleden verscheen een foto van de brunette in een wollen cardigan met rij knopen op een jeans. Ze droeg er enkel een delicate beha onder de trui en sloot slechts één knoopje, waardoor het item meteen een luchtige, moderne en vooral sexy toets kreeg.