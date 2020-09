Veel groen en klassiekers. Dit zijn de hoogtepunten van de Londense modeweek

In Londen zitten de Britse ontwerpers nooit echt om een experimentje verlegen, maar nu zagen ze zich nog veel meer dan anders genoodzaakt om uit de creatieve hoek te komen om hun collecties te presenteren. Slechts drie modehuizen kozen ervoor om een fysieke show met publiek te organiseren, alle anderen kozen voor digitale alternatieven. Een overzicht ...

Erdem trok het bos, meer bepaald Epping Forest, tussen Londen en Essex. Het Britse merk weigert te geloven dat vrouwen zich niet langer willen opkleden en brengt een boodschap van schoonheid en hoop in deze onzekere tijden. Afwijken van zijn persoonlijke stijl doet hij dus zeker niet. De delicate bloemen, de talrijk aanwezige strikken en de hoge kragen waren ook nu als duidelijke signatuur van het merk aanwezig, aangevuld met toetsen mosterdgeel, olijfgroen, poederroze en rood.

Tijdens de virtuele modeshow van Victoria Beckham moest een rij indrukwekkende rij bekendheden op de eerste rij achterwege blijven, maar naar jaarlijkse gewoonte waren echtgenoot David, zonen Romeo en Cruz en dochter Harper alweer als trouwe fans van de partij. De Britse ontwerpster liet dit keer erg weinig jurken zien, maar veel broekpakken en lange broeken in afwijkende lengtes, met een sterke referentie naar de ‘seventies’.

Ook Burberry zocht het bos op, net als Erdem. Maar daar houdt de vergelijking ook meteen op. Geen romantiek bij Burberry. Riccardo Tisci verweefde de klassiekers van Burberry, zoals de beige tinten en de iconische trenchcoat, met zijn moderne details, zoals bonte prints, uitsnijdingen en frisse tonen blauw en een vleugje oranje.

Simone Rocha kijkt niet vooruit naar een zonnigere toekomst, maar terug in de tijd. De ontwerpster liet zich inspireren door de overdadige, luxueuze mode uit de Victoriaanse tijd, met voorop wijde rokken, delicate bloemenprints, brokate stoffen en het gebruik van parels als haar persoonlijke handtekening. Haar voorliefde voor couture is hier ook overduidelijk weerspiegeld.

Als het van de Britten afhangt, is groen volgende zomer één van de belangrijkste trendkleuren. In alle tinten trouwens. Ook in New York was hier en daar wel een vleugje groen te spotten, maar niet zo overduidelijk aanwezig als bij onze vrienden aan de overkant van het kanaal. Bij Burberry en Erdem in subtiel mosgroen, bij Molly Goddard en Victoria Beckham in iets fellere tinten.

Vlnr: Victoria Beckham, Erdem, Molly Goddard en Burberry

Neutraal en uitgepuurd. Daar ging Molly Goddard in eerste instantievoor. Tot ze besefte dat haar collectie toch een hogere gehalte aan pret nodig had. Meer kleur ook. Haar speelse en kleurrijke silhouetten vulde ze aan met al even kleurrijke slippers en platformschoenen, die tot stand kwamen tijdens haar collaboratie met UGG.