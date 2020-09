Premier De Croo of premier Magnette? Hoe zal de knoop straks doorgehakt worden?

Niet één, maar twee formateurs. En dan nog twee namen die niet eens de steun hebben van alle zeven de partijen die onderhandelen over een nieuwe regering. Hoe gaan die bepalen of Alexander De Croo (Open VLD) of toch Paul Magnette (PS) straks de nieuwe premier mag worden? Achter de schermen liggen naar verluidt al twee scenario’s klaar waarbij de ‘verliezende’ partij gecompenseerd wordt met extra zichtbare bevoegdheden.