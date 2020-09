Gingelomse vliegt uit rodelbaan, Plopsa Coo: “Doe normaal op zo’n ding”

Gingelom -

Een Gingelomse heeft donderdag via de burgerlijke rechtbank in Hasselt 6.570 euro geëist van Plopsa nadat ze in het pretpark in Coo met haar zoontje uit de rodelbaan vloog. Niet gekeurd en nalatigheid, klinkt het aan een kant. Wel gekeurd en roekeloos gedrag, luidt het aan de andere kant.