Dit kunnen we verwachten van Alicia Keys haar beautylijn

De Amerikaanse zangeres Alicia Keys, die skincare al jaren verkiest boven make-up, komt met een eigen lijn verzorgingsproducten. Tot voor kort waren daar nog niet veel details over bekend, maar nu is de eerste videocampagne - als tipje van de sluier - een feit.

In augustus raakte bekend dat Alicia Keys en E.l.f Cosmetics samenwerken om een beautylijn te ontwikkelen. Nu heeft de ‘Fallin’-zangeres de naam van haar merk onthuld: Keys Soulcare. Via de Instagram van het gloednieuwe merk deelt ze ook meteen de eerste campagnebeelden.

Het beautymerk zal bestaan uit producten die passen binnen het concept van gezichts- en lichaamsverzorging. Volgens de internationale modesite Women’s Wear Daily (WWD) zullen drie producten van het merk rond de feestdagen gelanceerd worden: een kaars met salie en havermelk en twee andere huidverzorgingsproducten.

In de loop van 2021 komen er dan nieuwe producten in verschillende categorieën bij, maar de algemene insteek van de collectie is om bij je thuis een gevoel van wellness te creëren. Veder weten we al dat Keys Soulcare een veganistisch en dierproefvrij merk wordt dat dermatologisch is getest.

E.l.f maakte momenteel nog geen prijzen bekend, als omschreef chief executive officer Tarang Amin het als “prestige op instapniveau”. Bekijk alvast de videocampagne om je onder te dompelen in de beautywereld van Alicia Keys.