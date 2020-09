Gezondheidsexperts vragen “duidelijk doel” in strijd tegen corona

In een blogpost pleiten tien wetenschappers -onder wie Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Pierre Van Damme- ervoor om de coronamaatregelen niet ongeoorloofd snel te versoepelen, maar om met niet te ingewikkelde regels een circulatieniveau te bereiken dat haalbaar is. Als we het virus nu laten circuleren, kan dat volgens de experten tot een nieuwe algemene lockdown leiden.