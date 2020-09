GEZOCHT. Uitgeweken Limburgers die tips geven voor een bezoekje aan hun nieuwe thuisbasis

Eens Limburger, altijd Limburger. Ook als je omwille van werk, de liefde,... verhuist. Weekendmagazine Goesting is op zoek naar zo’n Limburgers die de beste adresjes in hun nieuwe thuisstad willen delen.

Als Limburger geboren maar blijven plakken in je studentenstad? Verliefd geworden en je hart gevolgd naar de andere kant van het land? De job van je leven gevonden aan de zee?

Goesting is op zoek naar Limburgers die nu buiten onze provincie wonen en al hun insider-tips willen delen. Waar kan je de beste koffie drinken in je nieuwe thuisstad? Welke expo moet je gezien hebben? Welke winkelstraat is een bezoekje meer dan waard?

Ben of ken jij zo iemand? Mail ons jouw naam, woonplaats en gsm-nummer.

Dank je!