Het is verdomd moeilijk kiezen tussen het grote aanbod aan groene rollers, sprays, aluinsticks en bars om zweetluchtjes tegen te gaan. Maar zijn ze net zo effectief als de klassieke varianten?

Van een product dat we bijna allemaal minstens één keer per dag rollen, spuiten of smeren, kun je je bijna afvragen waarom het nog tot zo lang heeft geduurd voordat natuurlijke varianten een prominentere ...