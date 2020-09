“We moeten eerst afwachten wat er gebeurt”, zei Trump woensdag tijdens een persconferentie in het Witte huis. De Amerikaanse president Donald Trump weigert een vreedzame machtsoverdracht na de verkiezingen in november te garanderen.

Een journalist had gevraagd hoe hij hic et nunc zou reageren “bij een overwinning, een nederlaag of een ex aequo” in de strijd tegen de Democraat Joe Biden.

In zijn antwoord wees Trump andermaal op de ...