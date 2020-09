Minder dan helft van Belgische laaggeschoolden heeft een job

Laaggeschoolden in België staan voor grote uitdagingen. Minder dan de helft van de laaggeschoolden in de leeftijdscategorie 20- tot 64-jarigen had in 2018 een job. En dat is een pak lager dan in de buurlanden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

In 2018 had slechts 47 procent van de laaggeschoolde 20- tot 64-jarigen in België een baan. In Frankrijk is dat 52 procent, in Duitsland 61 procent en in Nederland 63 procent.

Volgens de OESO is het nog ...