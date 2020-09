Landen -

Terwijl de bewoonster sliep drong woensdag een dief binnen in een appartement aan de Stationsstraat in Landen. Haar zoon die even later thuiskwam betrapte de inbreker die onmiddellijk op de vlucht sloeg. De kasten in de living bleken doorzocht. De dief kon aan de haal gaan met twee laptops en de handtas van de vrouw.