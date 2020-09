Delhaize start testproject met herbruikbare waterflessen en waterfontein

Winkelketen Delhaize is een testproject gestart om plasticvervuiling tegen te gaan. Klanten kunnen in twee Belgische winkels een herbruikbare fles kopen en die ter plaatse vullen aan een waterfontein. Delhaize zegt op die manier jaarlijks 1,2 miljoen ton plastic per winkel te kunnen elimineren. “Het is een interessant experiment dat past in de tijdgeest, maar het is geen gegarandeerd succes”, zegt marketingspecialist Gino Van Ossel.